Milan, Barjie nuovo Corporate Communications Manager

Halajie Barjie è il nuovo Corporate Communications Manager del Milan. Ad annunciarlo è lui stesso su Twitter: "Nuova avventura, nuova casa. Tranquilli, non mi hanno chiamato per fare il terzino - anche se nei peggiori campi di Milano, qualcuno mi ricroda ancora. Ma l'emozione, la fame e la passione, sono di quelle che anticipano l'inizio di una sfida epica".

New adventure, new Home. ️ Tranquilli non mi han chiamato per fare il terzino - anche se nei peggiori campi di Milano, qlcuno mi ricorda ancora. Ma l’emozione, la fame e la passione, sono di quelle che anticipano l’inizio di una sfida epica. #corporatereputation “#lovethisgame pic.twitter.com/YmLWVPoaSI