Milan-Bologna, prosegue la vendita dei biglietti: tutte le info
Restano pochi tagliandi ancora invenduti per la partita del 28 ottobre contro il Bologna. Di seguito tutte le informazioni utili.
FASI DI VENDITA
Fase abbonati
Da martedì 15 settembre ore 15:00 a giovedì 17 settembre ore 23:59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.
Fase Milan Club
Da mercoledì 16 settembre ore 15:00 fino a giovedì 17 settembre ore 23:59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice “Tessera Socio Milan Club” potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di “Tessera Socio Milan Club”.
Fase di vendita libera
Dalle 15:00 di venerdì 18 settembre fino ad esaurimento posti.
Promo friends
Promo Friends attiva già dalla fase abbonati con la seguente modalità:
I biglietti con Promo Friends possono essere acquistati insieme ad un biglietto intero in rapporto 1:1 (es. 1 intero + 1 ridotto; 2 interi + 2 ridotti).
INFO DI VENDITA
Il cambio nominativo è consentito una sola volta.
Le informazioni sul settore ospiti verranno comunicate a breve.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan