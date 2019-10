Arrivano buone notizie da Milanello, dove ieri il Milan ha battuto 4-0 la Primavera grazie al gol di Borini e alla tripletta di Brescianini. Ma non è certo il risultato di un semplice test in famiglia a far sorridere i rossoneri. Come riporta Tuttosport, infatti, sono arrivate buone risposte da Caldara, il quale si è finalmente lasciato alle spalle il lungo infortunio.