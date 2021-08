Milan-Cagliari, gol di Leao o di Diaz? La rete è di Rafa: la scelta e le motivazioni della Lega

Al minuto 17' di Milan-Cagliari i rossoneri hanno messo a segno la rete del momentaneo 2-1: Leao tenta la botta da fuori, Diaz devia in modo involontario e la palla finisce in rete. Inizialmente il pensiero è stato che il gol potesse essere assegnato allo spagnolo, ma per la Lega Serie A la rete è tutta di Rafa Leao. Questo perché il regolamento dice che in caso di una conclusione diretta verso lo specchio, come quella lasciata partire dal numero 17, per far sì che il gol venga assegnato a chi devia la giocata deve essere considerata volontaria. Non è il caso di Brahim Diaz, che invece addirittura cerca di spostarsi.

Nel caso in cui il tiro di Leao fosse stato fuori dallo specchio allora la deviazione di Brahim gli sarebbe valsa il gol, anche se involontaria.