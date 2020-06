Milan, Calha aspetta di giocare trequartista: ma non è il momento giusto

Contro la Juventus, mister Pioli, nonostante l’assenza di giocatori fondamentali come Castillejo e Ibrahimovic, dovrebbe riproporre il 4-2-3-1. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile modulo con il trequartista (il 4-3-1-2). Calhanoglu potrebbe ricoprire quel ruolo e aspetta di poter giocare in quella posizione con una certa continuità da quando è arrivato al Milan, ma forse - scrive La Gazzetta dello Sport - non è il momento giusto. Il turco dovrà attendere ancora.