Milan campione d'inverno e poi fuori dalla Champions League? Sarebbe un record negativo

Dopo essersi laureato campione d’inverno, il Milan di Stefano Pioli ha decisamente rallentato la marcia nel 2021 (con 7 sconfitte in 19 partite giocate) e ora si trova appaiato a 66 punti con Napoli e Juventus rischiando addirittura di rimanere fuori dalla zona Champions League. Dal 1995/1996, anno di introduzione dei 3 punti a vittoria, chi ha chiuso primo al giro di boa è arrivato massimo terzo (la Fiorentina di Giovanni Trapattoni nel 1998/1999 e il Milan di Carlo Ancelotti nel 2002/2003), centrando comunque la qualificazione almeno ai preliminari di Champions League. I rossoneri, invece, se il campionato si fosse chiuso dopo questa giornata, sarebbero quinti, e quindi fuori dalla massima competizione europea. Non è mai successo che la squadra prima a fine girone d’andata non si qualificasse per la Champions League dell’anno successivo. Vedremo se il Milan riuscirà a tornare in Champions oppure sarà la prima a non riuscirci dopo il primo posto a gennaio.