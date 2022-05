Milan Campione, il Sindaco Sala: "Ovviamente rosico, ma è un bene per Milano. Con la o"

Il primo cittadino di Milano Beppe Sala, notoriamente di fede interista, è stato intervistato da Sky in merito alla vittoria del campionato del Milan, che ieri sera con la vittoria a Reggio Emilia si è cucito addosso il diciannovesimo Scudetto dello sua storia: “Ovviamente rosico, altrimenti che tifoso sarei? Però ho mandato subito i complimenti a Pioli che è un gentiluomo e un grande allenatore, a Scaroni che è uno che sa il fatto suo e poi credo che nel Milan anche Maldini sia una persona straordinaria, anche umanamente. Chapeau a questa squadra. Poi ragiono da Sindaco e penso che sarà un bene per Milano avere due squadre in Champions, lo Scudetto e la Coppa Italia qui: è buono per Milano. Forza Milano, con la O”.