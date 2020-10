In avvicinamento alla gara tra Milan e Spezia è normale guardare a dati e statistiche. Secondo quanto riporta Opta il Milan è l’unica squadra ad essere imbattuta in Serie A dalla ripresa dei campionati a giugno. I rossoneri hanno ottenuto 11 successi e tre pareggi in 14 partite e non restano imbattuti per più gare di fila nella competizione dal marzo 2007 (15).