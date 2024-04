Milan, chi è stato l'MVP del mese di marzo? In corsa Okafor, Pulisic, Theo e Leao

Attraverso X, il Milan ha aperto sul suo profilo ufficiale la scelta dell'MVP rossonero per il mese di marzo che si è appena concluso: in corsa ci sono Noah Okafor, Christian Pulisic, Theo Hernandez e Rafael Leao. L'attaccante svizzero è stato decisivo nella vittoria in casa della Lazio, l'americano ha segnato invece contro Sparta Praga (sia andata che ritorno), Empoli e Verona, il terzino francese è andato in gol contro l'Hellas, mentre il portoghese è entrato nel tabellino dei marcatori contro Sparta Praga (ritorno degli ottavi di Europa League), Atalanta e Fiorentina.