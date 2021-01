Milan, chi ha assistito ai primi test di Mandzukic racconta di un atleta in perfetta forma fisica

Quella di ieri è stata la prima giornata rossonera di Mario Mandzukic che prima ha firmato il suo contratto in sede e poi è andato subito a Milanello per il primo allenamento. Il croato ha lasciato un'ottima impressione: come racconta questa mattina il Corriere della Sera, chi lo ha visto ieri impegnato nei primi test nel Centro sportivo milanista riferisce di un atleta in perfetta forma fisica.