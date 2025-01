Milan Club Cernobbio, cena di beneficenza giovedì 23. Presenti grandi ex rossoneri

Milan Club Cernobbio, cena di beneficenza giovedรฌ 23. Presenti grandi ex rossoneri

vedi letture

Ormai ci siamo quasi, ancora poco e si svolgerà l'attesa cena benefica che viene organizzata dal Milan Club Cernobbio. Quest'anno si svolgerà ๐ ๐ข๐จ๐ฏ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ ๐ž๐ง๐ง๐š๐ข๐จ ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ—:๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ข๐ง ๐ฉ๐จ๐ข, presso il ๐‘๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐“๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐จ๐ฅ๐š di ๐€๐ฉ๐ฉ๐ข๐š๐ง๐จ ๐†๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฅ๐ž.

L'evento è una cena con scopo benefico, durante la quale verranno messi all'asta svariati premi, perché uno degli scopi del Milan Club Cernobbio, oltre alle trasferte allo stadio e agli eventi culturali, è certamente la beneficenza, un aspetto sempre più importante del club.

Nonostante la giovane età del Milan Cernobbio, in questi anni il club ha conosciuto e appoggiato diverse associazioni, tra cui gli "๐€๐ณ๐ณ๐ฎ๐ซ๐ซ๐ข๐ง๐ข ๐๐ข ๐™๐š๐ฆ๐›๐ซ๐จ๐ญ๐ญ๐š", "๐ ๐จ๐ง๐๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Œ๐ข๐ฅ๐š๐ง", "๐’๐Ž๐’๐ญ๐ž๐ ๐ง๐จ ๐Ÿ•๐ŸŽ", "๐€๐ฌ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐†๐ข๐š๐œ๐จ๐ฆ๐จ ๐’๐ข๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ข" con la presenza di ๐‰๐š๐œ๐ค ๐’๐ข๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ข, "๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐„๐ฒ๐ž๐ฌ ๐’๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ" per la quale ci sarà ๐ƒ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฅ๐ž ๐‚๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ฅ๐ข come ospite e con una new-entry, ovvero la "๐ ๐จ๐ง๐๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐š๐จ๐ฅ๐จ ๐‘๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข", che vedrà la presenza di ๐ ๐ž๐๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š ๐‚๐š๐ฉ๐ฉ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ข, moglie dell'indimenticato bomber azzurro.



Inoltre, alla serata parteciperanno tanti graditi ospiti e tantissimi cuori rossoneri, come ๐†๐ข๐š๐ง๐ฅ๐ฎ๐œ๐š ๐™๐š๐ฆ๐›๐ซ๐จ๐ญ๐ญ๐š, ๐‹๐ฎ๐œ๐š ๐’๐ž๐ซ๐š๐Ÿ๐ข๐ง๐ข, ๐Œ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐จ ๐€๐ฆ๐›๐ซ๐จ๐ฌ๐ข๐ง๐ข, ๐ ๐ข๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฉ๐จ ๐†๐š๐ฅ๐ฅ๐ข, ๐‚๐š๐ซ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ญ๐ญ๐ข, ๐๐ž๐ฉ๐ฉ๐ž ๐ƒ๐ข ๐’๐ญ๐ž๐Ÿ๐š๐ง๐จ, tutti insieme per una buona causa e soprattutto per fare della sana e gradita beneficenza.

Perché è bello vivere di sport, ma poter dare una mano a chi ha davvero bisogno è ancor più bello.

Vi aspettiamo numerosi!

๐‘ท๐’†๐’“ ๐‘ฐ๐’๐’‡๐’ - ๐’†๐’„๐’„๐’ ๐’Š ๐’„๐’๐’๐’•๐’‚๐’•๐’•๐’Š ๐’ ๐’†๐’ ๐‘ด๐’Š๐’๐’‚๐’ ๐‘ช๐’๐’–๐’ƒ ๐‘ช๐’†๐’“๐’๐’๐’ƒ๐’ƒ๐’Š๐’:

๐‘Šโ„Ž๐‘Ž๐‘ก๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘: 3332021145

๐‘€๐‘Ž๐‘–๐‘™: ๐‘š๐‘๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘›๐‘œ๐‘๐‘๐‘–๐‘œ@๐‘”๐‘š๐‘Ž๐‘–๐‘™.๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ