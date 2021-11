Milan, col Sassuolo serve la modalità 'grande squadra'. Formazione: ecco Maignan e turnazioni

Il Sassuolo dopo la prima sconfitta stagionale in campionato contro la Fiorentina e dopo la prima vittoria stagionale in Champions League contro l'Atletico Madrid; l'Inter, dopo la vittoria a Venezia, è a - 1, con l'Atalanta (0-1 in casa della Juve) che minaccia di rientrare in corsa e il Napoli, impegnato stasera contro la Lazio di Sarri, che è sempre lì. Il Milan si presenterà con queste premesse oggi alle 15:00 a San Siro: contro i neroverdi non è mai una partita semplice, ma sarà ugualmente una partita da vincere.

Grandi squadre mood

"Le medie squadre, dopo una grande partita, si accontentano, affrontando l'impegno successivo con meno attenzione. Le grandi squadre, invece, affrontano - ha spiegato Pioli in conferenza stampa - le partite con maggiore qualità e attenzione. Abbiamo l'opportunità per tornare a fare le cose bene anche in campionato". L'obiettivo del Milan è, dunque, chiaro: far sì che gli scivoloni di Firenze siano solo un'eccezione e che oggi torni la solita precisione nelle due aree di rigore. Solo così si può battere il Sassuolo, solo così si può puntare con forza allo Scudetto.

La formazione del Milan

Per farlo, Pioli si affiderà al consueto 4-2-3-1 caratterizzato da ritorni importanti e da qualche turnazione. In porta riecco, grazie ad un clamoroso e super recupero, Mike Maignan. Difesa a 4 con Florenzi a destra (Calabria out, Kalulu in panchina) e Theo a sinistra, Kjaer e Romagnoli centrali; non convocato Tomori, il quale dovrebbe essere a disposizione per mercoledì. In mediana si cambia: rifiatano i titolari Tonali e Kessie, giocano Bennacer e Bakayoko. Linea dei tre trequartisti con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Davanti Ibrahimovic, con Pellegri che dovrà farsi trovare pronto dopo gli infortuni di Giroud e Rebic.