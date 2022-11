Milan, Colombo in prestito al Lecce: i suoi numeri fin qui

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha dedicato un approfondimento ai giovani giocatori del Milan che in questa stagione sono partiti in prestito per farsi le ossa. Uno di questi è Lorenzo Colombo che, dopo due prestiti in cadetteria tra Cremonese e Spal, quest'anno sta avendo la sua chance in A tra le file del Lecce. Colombo, fino a questo momento, ha giocato 12 volte in campionato segnando 2 reti, uno dei quali, bellissimo, al Maradona contro il Napoli. Il totale di minuti giocati in giallorosso fino a questo momento è di 384.