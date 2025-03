Milan-Como, la squadra di Conceiçao ottiene un particolare primato in Serie A

Milan-Como, match valido per la 29ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Meazza di Milano sabato 15 marzo, alle ore 18:00. Dopo la recente vittoria contro il Lecce, i ragazzi di Sergio Conceiçao proseguono il proprio lavoro verso la delicata sfida contro il Como, un avversario tutt'altro che scontato. Il Milan è imbattuto da 12 gare di Serie A contro il Como (7V, 5N), trovando la vittoria in tutte le tre sfide contro questa avversaria negli anni 2000; l’unica volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro successi di fila contro i lariani nella competizione risale al periodo tra il 1951 ed il 1952.

Numeri Opta

Da un lato, il Milan è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (148); dall’altra parte, solo il Bologna (79) ha subito meno conclusioni dalla distanza rispetto al Como (95). Il Como è la seconda squadra negli ultimi 50 anni ad avere due giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni (cinque reti Assane Diao e sei Nico Paz), dopo la Reggina 1999/2000 (Andrea Pirlo e Mohammed Kallon).