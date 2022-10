Milan, con il Toro torna Tomori: al suo fianco Kjaer in vantaggio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nella sfida di domenica contro il Torino ci sarà il ritorno in campo di Fikayo Tomori dopo il turno di squalifica in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Al suo posto al centro della difesa ci sarà spazio per Simon Kjaer che con l'inglese andrà a formare nuovamente una coppia che tanto ha dato ai rossoneri in passato.