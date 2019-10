Milan, con Pioli sarà 4-3-3: Suso resta il fulcro. E ritrova Biglia

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina prova a disegnare il probabile Milan di Pioli. L’allenatore emiliano ha sempre avuto il 4-3-3 come modulo di riferimento. In difesa, l’ex Fiorentina ama il “tre e mezzo”. In che senso? Tre marcatori più o meno puri più un terzino di spinta (Theo Hernandez), che deve quasi sempre restare abbastanza alto. A centrocampo, invece, Pioli ha sempre giocato con un regista, ruolo per lui fondamentale. Nella rosa del Milan c’è quel Biglia che il tecnico ha già avuto ai tempi della Lazio. Ma attenzione a Bennacer, giocatore che aveva consigliato alla Fiorentina durante la sua gestione.

Accanto al playmaker ci saranno un elemento di potenza (Kessié) e una mezzala da corsa abile anche negli inserimenti (Paquetà, Calhanoglu o Bonaventura). In attacco, infine, Pioli vuole una prima punta vera. Un bomber, un centravanti che sappia fare la differenza dentro l’area di rigore avversaria, finalizzando la manovra offensiva avvolgente tipica delle sue formazioni. Per quanto riguarda gli esterni, Suso agirà certamente a sinistra, mentre sul binario opposto se la giocheranno Leao e Rebic.