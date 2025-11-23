Milan con Pulisic e Leao in attacco. Marchegiani: "Dovranno essere bravi in ripartenza, ma anche a tenere palla"
Luca Marchegiani, presente negli studi di Sky, ha parlato così dell'attacco del Milan composto da Rafael Leao e Christian Pulisic che giocherà stasera dal primo minuto nel derby contro l'Inter: "La storia dice che spesso Leao ha giocato bene i derby. Sono curioso di vedere questo attacco leggero del Milan con Leao e Pulisic che devono certamente sfruttare le ripartenze, ma dovranno essere bravi anche a tenere palla, soprattutto nei momenti in cui l'Inter spingrà forte in avanti".
INTER-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disp.: Martinez J., Calligaris, de Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito, Cocchi, Alexiou. All. Chivu
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Nkunku. All. Allegri.
