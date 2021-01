Milan, continua la ricerca di rinforzi in Francia. L'ultimo degli obiettivi è Khephren Thuram

Continua la caccia a rinforzi che possano allungare la rosa di Stefano Pioli per Paolo Maldini, che continua a guardare in Francia per i talenti che comporranno il Milan del futuro. Dopo Simakan e Konè, l'uomo mercato rossonero, rivela il Corriere dello Sport, si è interessato anche al centrocampista Khephren Thuram, classe 2001 che gioca nel Nizza ed è il secondo dei figli dell'ex difensore di Parma e Juventus.