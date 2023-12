Milan, contro il Newcastle con un solo centrale: incognita Kjaer, Simic non convocabile

Continua l'enorme emergenza in difesa del Milan, che mercoledì sera sarà in Inghilterra, molto probabilmente, con Fikayo Tomori come unico difensore centrale di ruolo disponibile; di fianco a lui, salvo sorprese, toccherà ancora a Theo Hernandez.

Questo perché Simon Kjaer, che oggi ha svolto ancora del lavoro personalizzato (clicca qui), è in forte dubbio anche per la trasferta inglese. Jan-Carlo Simic, centrale serbo classe 2005, invece non potrà essere della partita perché non inserito in lista A e non iscrivibile alla lista B in quanto tesserato col Milan da meno di due anni. Ci sarà invece Bartesaghi come possibile jolly, ma di sicuro non come prima scelta.