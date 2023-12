MN - Ancora lavoro personalizzato per Kjaer, in forte dubbio per il Newcastle

vedi letture

Se per Rafael Leao arrivano buone notizie (clicca qui), Simon Kjaer invece continua a non lavorare in gruppo. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il centrale danese, ormai fuori da un mese e mezzo, anche oggi ha svolto del lavoro personalizzato.

Siamo ancora "lontani" dall'impegno di Champions League, con le prossime sessioni di allenamento che sicuramente daranno indicazioni ancora più precise, ma ad oggi va segnalato come il numero 24 sia in forte dubbio per la partita di mercoledì sera al St James Park contro il Newcastle di Howe. Sarebbe stato un recupero fondamentale visto che al momento è Tomori l'unico centrale di ruolo disponibile, ma è possibile che Kjaer dia forfait anche per la prossima partita. Situazioni comunque da monitorare giornalmente.

di Antonio Vitiello.