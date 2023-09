Milan, contro il Newcastle la prima volta a secco in stagione

Nella gara di esordio in Champions League contro il Newcastle, il Milan è rimasto a secco per la prima volta in stagione. Nelle quattro partite ufficiali giocate in questa stagione, in campionato, i rossoneri erano sempre riusciti a segnare: due gol al Bologna, quattro al Torino, due alla Roma e uno all'Inter. Gli inglesi, invece, sono riusciti a tenere chiusa la porta, aiutati anche dall'eccessiva imprecisione degli uomini di Pioli.