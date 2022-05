MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan di Stefano Pioli con l'1-0 contro la Fiorentina si è portato a ben 16 clean sheets in Serie A in stagione, andando dunque a caccia del record di 18 stabilito nella stagione 2011/2012. Il record assoluto, insuperabile ormai quest’anno, è del 1993/1994 dove la porta rimase inviolata in 22 occasioni.