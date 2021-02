Contro la Stella Rossa è arrivato il calcio di rigore numero 18 per il Milan in questa stagione: per i rossoneri sono almeno 3 in più di qualsiasi altra squadra dei top-5 campionati europei considerando tutte le competizioni. Questa sfida a presentarsi dal dischetto è stato Franck Kessie, glaciale e spietato come al solito.