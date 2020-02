Milan, Corriere della Sera: "Elliott blinda Gazidis"

Elliott non ha intenzione di vendere il Milan in tempi brevi. Lo confermano gli investimenti effettuati fin qui, la voglia di costruire un nuovo stadio e l’organizzazione di una struttura manageriale di primo livello, nella quale spicca la figura di Ivan Gazidis. Come riporta il Corriere della Sera, il manager sudafricano continua ad avere il totale supporto da parte della proprietà. Questo, ovviamente, non significa che non ce l’abbiano anche Maldini e Boban, i quali hanno avuto delle “divergenze” con l’attuale amministratore delegato.