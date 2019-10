Milan, Corriere della Sera: "Progetto giovani, si dibatte in società"

Una frase di Maldini su Ibrahimovic ("Potrebbe essere un sogno ma non so se accetterebbe la panchina") ha fatto tornare in molti la voglia di rivedere lo svedese in rossonero. Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, è difficile che accada. Già nel gennaio scorso, infatti, Elliott oppose un secco no all’idea di Leonardo, ribadendo che la politica del nuovo corso si fonda sulla linea verde. Hanno però ragione anche Maldini e Boban quando osservano che le squadre di soli giovani non hanno mai vinto. A gennaio qualcosa servirà.