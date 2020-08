Milan, da 11 anni non si vinceva contro Juventus, Lazio e Roma

L'annata a due facce del Milan, specie nell'ultima parte di stagione dopo il lockdown, ha portato alcune gioie ai tifosi rossoneri. La squadra rossonera, infatti, ha registrato alcuni successi importanti contro grandi protagoniste della Serie A come Juventus, Lazio e Roma. I dati statistici, in particolare, riportano che era dal campionato 2009/10, ovvero da ben 11 anni, che il Milan non vinceva contro questi grandi squadre.