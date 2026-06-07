Milan, da chi ripartire la prossima stagione? Vocalelli: "Maignan, Gabbia, Rabiot e Pulisic"

vedi letture

Alessandro Vocalelli, nel suo pezzo odierno sulla Gazzetta dello Sport, ha indicato quattro nomi da cui il Milan deve ripartire la prossima stagione

Paradossalmente, allo stato attuale delle cose, l'unica certezza del Milan sono i giocatori. Non tutti, è vero, perché già uno come Modric dovrebbe optare per il ritiro, oppure Rafael Leao non ha nascosto il desiderio di lasciare il club. Però a livello generale, oggi non si conoscono allenatore, dirigenti e CEO ma si sanno quelli che sono i componenti della rosa su cui si lavorerà in estate, tra conferme, entrate e uscite. Alessandro Vocalelli, collega della Gazzetta dello Sport, questa mattina sulla rosea ha indicato i giocatori da cui il Milan dovrebbe ripartire la prossima stagione.

MILAN, DA CHI RIPARTIRE LA PROSSIMA STAGIONE?

Alessandro Vocalelli ha indicato chi sono i giocatori da cui il Milan dovrebbe ripartire la prossima stagione: "Da quanti e quali giocatori bisogna assolutamente ripartire? La domanda, così posta, si presta naturalmente a mille riposte. Quella personale è che, in una sorta di spina dorsale, sarebbe il caso di puntare anche sullo spirito d’appartenenza di Gabbia, se fosse possibile sull’energia di Rabiot e sulla rinascita di Pulisic. A partire da Maignan c’è un Milan da cui ricominciare"