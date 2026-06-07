Milan, da chi ripartire la prossima stagione? Vocalelli: "Maignan, Gabbia, Rabiot e Pulisic"
Paradossalmente, allo stato attuale delle cose, l'unica certezza del Milan sono i giocatori. Non tutti, è vero, perché già uno come Modric dovrebbe optare per il ritiro, oppure Rafael Leao non ha nascosto il desiderio di lasciare il club. Però a livello generale, oggi non si conoscono allenatore, dirigenti e CEO ma si sanno quelli che sono i componenti della rosa su cui si lavorerà in estate, tra conferme, entrate e uscite. Alessandro Vocalelli, collega della Gazzetta dello Sport, questa mattina sulla rosea ha indicato i giocatori da cui il Milan dovrebbe ripartire la prossima stagione.
MILAN, DA CHI RIPARTIRE LA PROSSIMA STAGIONE?
Alessandro Vocalelli ha indicato chi sono i giocatori da cui il Milan dovrebbe ripartire la prossima stagione: "Da quanti e quali giocatori bisogna assolutamente ripartire? La domanda, così posta, si presta naturalmente a mille riposte. Quella personale è che, in una sorta di spina dorsale, sarebbe il caso di puntare anche sullo spirito d’appartenenza di Gabbia, se fosse possibile sull’energia di Rabiot e sulla rinascita di Pulisic. A partire da Maignan c’è un Milan da cui ricominciare"
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