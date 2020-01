Il Milan sta valutando con grande attenzione la situazioni di Matteo Gabbia, il quale ha diverse richieste: in particolare, Sampdoria, Parma e Spal hanno messo gli occhi sul giovane difensore centrale rossonero. Il club di via Aldo Rossi non vuole però perdere la proprietà del suo cartellino in quanto i dirigenti milanisti sono convinti che può diventare un giocatore uitle per il futuro.