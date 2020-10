Contro la Roma, Pioli dovrà quasi sicuramente fare a meno di Calhanoglu. Come riporta Tuttosport, il giocatore turco, alle prese con un problema alla caviglia, ha deciso insieme allo staff medico di provare a forzare per tentare il rientro (almeno per la panchina), ma è difficile. La rifinitura di oggi sarà decisiva, anche se nessuno vuole correre rischi.