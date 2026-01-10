Milan domani in campo solo 64 ore dopo l'ultima partita
Il Milan torna subito in campo domani: i rossoneri alle ore 15 di domenica affronteranno la Fiorentina all'Artemio Franchi di Firenze. La squadra, accompagnata anche dal direttore sportivo Igli Tare, è partita questo pomeriggio dalla stazione di Rho alla volta del capoluogo toscano. La formazione di Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio 1-1 a San Siro contro il Genoa nella gara dello scorso giovedì sera, sarà nuovamente in campo solamente 64 ore dopo l'ultima sfida. Di fatto, considerando che venerdì c'è stato l'allenamento di scarico post partita, l'unico vero allenamento si è tenuto oggi nella rifinitura.
DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN
Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 15.00
Stadio: Artemio Franchi di Firenze
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Costanzo
IV Uomo: Rapuano
VAR: Maresca
AVAR: Chiffi
