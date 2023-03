MilanNews.it

Si avvicina la grande sfida con il Napoli di domenica sera e il Milan alza i giri del suo motore. Domattina la squadra si ritroverà a Milanello al mattino per una sessione di allenamento in cui Stefano Pioli spera di avere tutti a disposizione, al netto dell'infortunato Kalulu e in attesa di capire meglio le condizioni di Ibrahimovic e Messias.