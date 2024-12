Milan, due clean sheet consecutivi in Serie A: tre di fila mancano da febbraio 2023

vedi letture

Come riporta il sito della Lega Serie A, il Milan ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime 10 partite di campionato, tra cui due clean sheet nelle due gare più recenti (Juventus ed Empoli). I rossoneri non arrivano a tre clean sheet consecutivi in Serie A da febbraio 2023, quando il terzo fu proprio contro l’Atalanta, avversario questa sera della squadra di Paulo Fonseca.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it