Milan e Bayern Monaco da sole in Europa: i rossoneri come i tedeschi per risultati in trasferta

Milan e Bayern Monaco da sole in Europa: i rossoneri come i tedeschi per risultati in trasfertaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:36News
di Antonello Gioia

Il Milan è l'unica squadra imbattuta in trasferta in questa Serie A: in otto gare cinque vittorie e tre pareggi per i rossoneri, con appena cinque reti subite (miglior difesa fuori casa nella Serie A in corso). Considerando i Big-5 campionati europei 2025/26, l'unica altra formazione imbattuta fuori casa è il Bayern Monaco. Lo riporta Opta.