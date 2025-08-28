Milan e Detect Pro Fund lanciano la prima Milan Academy Pro in Costa d'Avorio

Il progetto AC Milan Academy Pro sbarca in Costa d'Avorio per stabilire un nuovo standard di eccellenza sportiva ed educativa nel territorio

AC Milan e Detect Pro Fund sono orgogliosi di annunciare l'apertura della prima AC Milan Academy Pro in Costa d'Avorio, a Dimbokro. Questo centro di eccellenza rappresenterà un modello unico di formazione che combina sviluppo tecnico, istruzione scolastica e supporto personale, nel pieno rispetto degli standard del Club e del Metodo Milan - approccio formativo e pedagogico utilizzato per la crescita e lo sviluppo dei giovani calciatori e calciatrici.

Creato nel 2022 da Africa Capital Markets Corporation, Detect Pro Fund è un fondo d'investimento specializzato nell'individuazione, formazione e professionalizzazione dei giovani talenti africani. Proprio grazie all'esperienza e alla presenza sul territorio di Detect Pro Fund, la nuova AC Milan Academy Pro potrà disporre di infrastrutture sportive ed educative di alto livello e offrirà un programma completo che integrerà allenamento intensivo, supporto scolastico, sviluppo personale e preparazione a una carriera professionale.

La collaborazione tra AC Milan e Detect Pro Fund si fonda su tre pilastri: eccellenza, impatto sociale e performance sostenibile. Attraverso l'applicazione del Metodo Milan, gli allenatori ufficiali del Club, insieme ad esperti locali, si concentreranno sul miglioramento delle competenze tecniche, sulla disciplina tattica e sulla crescita personale dei giovani calciatori. Questo approccio riflette la volontà comune di strutturare un solido ecosistema intorno al calcio, con un’attenzione particolare all’eccellenza sportiva e alla crescita individuale.

Durante una cerimonia presso Casa Milan, il Chief Commercial Officer di AC Milan, Maikel Oettle, e le autorità ivoriane hanno celebrato la firma dell'accordo che segna l'inizio formale della nuova collaborazione.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di annunciare il lancio della nostra prima AC Milan Academy Pro in Costa d'Avorio, in collaborazione con Detect Pro Fund. Questo progetto rappresenta un passo importante nel nostro impegno a supportare la crescita dei talenti a livello internazionale, offrendo a giovani calciatori e calciatrici un contesto di eccellenza dove poter esprimere tutto il loro potenziale. Allo stesso tempo, vogliamo accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita personale, trasmettendo i valori universali del calcio. Non vediamo l'ora di scoprire e sostenere la prossima generazione di campioni provenienti da questa Academy".

Mike Coffi, Founder di Detect Pro Fund, ha commentato: "Questa collaborazione con AC Milan concretizza la nostra ambizione di creare un ecosistema capace di accompagnare i giovani talenti africani nel loro percorso di crescita, dentro e fuori dal campo. Un progetto che poggia su dei pilastri solidi, con l'obiettivo di formare non solo calciatori, ma anche persone pronte a costruire il proprio futuro".

Il lancio della nuova AC Milan Academy Pro in Costa d'Avorio rafforza lo speciale legame che unisce il Club al continente africano, un legame che negli anni si è consolidato sia dentro sia fuori dal campo. In campo, numerosi campioni africani hanno fatto la storia del Club indossando la maglia rossonera nel corso dei 125 anni di storia del Milan. Fuori dal campo, il Club, attraverso Fondazione Milan, ha promosso diversi progetti nel continente con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dei giovani attraverso lo sport, l’educazione e l’inclusione sociale. Più recentemente, AC Milan ha avviato una collaborazione con la Repubblica Democratica del Congo che, facendo leva sul ruolo del Club e sulla capacità della Fondazione di generare un impatto concreto per la comunità, vedrà i rossoneri al centro di una piattaforma internazionale volta a supportare lo sviluppo socioeconomico della nazione africana.