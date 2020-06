Milan, è il momento di tirare fuori i gol

In questa stagione il Milan ha palesato dei limiti in fase realizzativa. Ma è il momento di superare anche questo ostacolo, a cominciare dalla gara di Lecce. A tal proposito, come sottolinea Tuttosport, sarà interessante quello che sarà il Milan senza Ibrahimovic, con Rebic nuovamente prima punta e Leao dirottato in panchina. I giocatori che hanno nelle loro corde i gol ci sono, ma è arrivato il momento di tirarli fuori.