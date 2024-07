Milan e Lazio su Fernandez-Pardo: tutto sulla stella ispano-belga

Quello di Matias Fernandez-Pardo è un nome da tenere d'occhio per il mercato delle big italiane. L'attaccante belga con nazionalità spagnola è innanzitutto tra i profili valutati dal Milan per completare il reparto avanzato insieme ad Alvaro Morata, già ufficializzato nei giorni scorsi. Dopo averlo fatto seguire anche in passato dai propri scout, gli uomini mercato milanisti hanno avuto nuovi contatti per il classe 2005, conquistandosi una pole position importante rispetto alle altre concorrenti.

Numeri impressionanti, tutti insieme

Attaccante esterno e all'occorrenza anche trequartista, Fernandez-Pardo è letteralmente esploso nella fase finale dell'ultimo campionato belga con 7 gol in 10 presenze di cui 8 da titolare. Nel complessivo, senza considerare la prima parte di stagione con le giovanili, Fernandez-Pardo ha messo insieme nell'ultima stagione 21 presenze con 8 gol e 2 assist all'attivo. Numeri intriganti, che non a caso hanno attirato su di lui pure l'interesse dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen e, restando in Italia, delle due romane Roma e Lazio.

Milan in vantaggio sulla Lazio

Ad oggi il Milan sembra comunque in vantaggio sulla concorrenza, seppur non intenzionato a soddisfare la richiesta da 15 milioni di euro del Gent. Cifra ancora alta per le casse del Diavolo, ma le diplomazie sono a lavoro e stanno cercando di trovare la quadra per portare il nazionale Under 19 belga in Serie A fin da questa sessione di mercato.