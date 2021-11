Milan, è tempo di rinnovi: ora tocca a Theo, Bennacer e Leao

Dopo i rinnovi di Saelemaekers e Kjaer, senza dimenticare quello del tecnico Stefano Pioli, il Milan vuole ora blindare gli altri pezzi pregiati della rosa. In cantiere, infatti, ci sono i prolungamenti di Bennacer, Leao ed Hernandez. L’obiettivo dei dirigenti, come riporta Tuttosport, è provare chiudere le tre pratiche entro Natale. Negli ultimi giorni, ad esempio, c’è stata un’accelerata per Theo: i vertici rossoneri hanno incontrato a Madrid il manager del francese, al quale è stata formulata la prima proposta.