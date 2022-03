Milan-Empoli, sono quattro gli ex della gara di questa sera

Fonte: empolifc.com

Patrick Cutrone da una parte (con Romagnoli cresciuto nel settore giovanile rossonero), Bennacer e Krunic dall’altra; questi gli ex della sfida tra Empoli e Milan. Partendo dall’ex Milan, Cutrone è cresciuto nel vivaio milanista, esordendo in prima squadra e collezionando 97 presenze con 27 gol. Venendo agli ex Empoli, l’algerino arrivò ad Empoli nell’estate del 2017, rimase per due stagioni giocando 77 gare con 3 reti; il bosniaco arrivò invece nel 2015, giocando 119 gare, con 12 reti, in 4 stagioni.