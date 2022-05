Milan, ennesima mossa vincente di Pioli: Tonali più avanti e un 4-1-4-1 per mandare in confusione l'Hellas

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan si avvicina sempre più allo scudetto. Basteranno infatti 4 punti nelle prossime due partite per laurearsi campioni d'Italia per la diciannovesima volta e la vittoria di Verona ha il sapore di tricolore. Come riporta La Gazzetta dello Sport c'è tanto, ancora una volta, di Stefano Pioli nel successo del Bentegodi, con la mossa a sorpresa di alzare di qualche metro Sandro Tonali che ha mandato in confusione l'Hellas.

Modulo che cambia.

Ne è venuto fuori un 4-1-4-1 simile a quello che aveva frastornato Spalletti al San Paolo. Poca costruzione dal basso e con Tonali più avanzato il Milan ha potuto aggredire alto i gialloblù. Poi dopo la rete dell'1-2, proprio con due gol segnati dall'ex Brescia, Pioli è tornato alla gestione sicura con il 4-2-3-1.