Milan Femminile, alle 12.30 le ragazze di Ganz giocheranno contro la Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi alle ore 12.30 il Milan Femminile di Maurizio Ganz affronterà la Fiorentina Women allenata da Patrizia Panico. Le rossonere, in caso di vittoria, scavalcherebbero in classifica il Sassuolo Femminile, che ieri ha perso 0-3 in casa contro la Roma Femminile. La Fiorentina delle ex Valentina Giacinti e Veronica Boquete, si trova a quota 19 punti, con sole 3 lunghezze in più del Napoli terzultimo, e dunque dalla zona retrocessione.