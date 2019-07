Milan Femminile, ecco il programma delle prossime settimane delle rossonere

Oggi, 25 luglio, e domani 26 luglio, le rossonere saranno impegnate nelle consuete visite mediche, per poi sostenere, la mattina del 27 luglio, i test fisici sotto gli occhi del nuovo tecnico Maurizio Ganz. Successivamente, la Squadra partirà per il ritiro a Ponte di Legno, dove si fermerà fino al 3 agosto, concludendo la settimana con una amichevole, prima di tornare al Vismara per continuare la preparazione. Il 10 agosto a Taverne il Milan incontrerà la squadra femminile del Lugano. Dal 15 al 18 agosto è in programma il primo impegno ufficiale, a Olten, in Svizzera, per il torneo internazionale WomensCup 2019 insieme a Paris Saint-Germain, Zurigo e Juventus Women. La prima gara è in programma il 16 agosto contro il PSG.