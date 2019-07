Milan Femminile pronto per la nuova stagione: ecco la rosa attuale e lo staff di Ganz

La Prima Squadra Femminile è pronta per la nuova stagione, in vista dell'inizio del campionato, previsto per il 14 settembre, in cui tutte le partite casalinghe verranno disputate allo Stadio Brianteo di Monza.

Oggi, 25 e domani 26 luglio, le rossonere saranno impegnate nelle consuete visite mediche, per poi sostenere, la mattina del 27 luglio, i test fisici sotto gli occhi del nuovo tecnico Maurizio Ganz. Successivamente, la Squadra partirà per il ritiro a Ponte di Legno, dove si fermerà fino al 3 agosto, concludendo la settimana con una amichevole, prima di tornare al Vismara per continuare la preparazione. Il 10 agosto a Taverne il Milan incontrerà la squadra femminile del Lugano. Dal 15 al 18 agosto è in programma il primo impegno ufficiale, a Olten, in Svizzera, per il torneo internazionale WomensCup 2019 insieme a Paris Saint-Germain, Zurigo e Juventus Women. La prima gara è in programma il 16 agosto contro il PSG.

La rosa della Prima Squadra femminile è composta al momento da 22 calciatrici, con 6 neo-acquisti.

PORTIERI:

Maria Korenciova (SVK), n° 12, 23 presenze nel Milan, 60 presenze in Nazionale

Alessia Piazza (ITA), n° 1, neo-acquisto dal Tavagnacco

Francesca Zanzi (SVI), n° 30, 1 presenza nel Milan

DIFENSORI:

Monica Mendes (POR), n° 2, 21 presenze nel Milan, 38 presenze in Nazionale

Laura Fusetti (ITA) n° 6, 26 presenze nel Milan, 3 presenze in Nazionale

Stine Hovland (NOR) n° 4, neo-acquisto, dal Sandviken (SVE)

Raffaella Manieri (ITA) n° 21, 2 presenze nel Milan, 65 presenze in Nazionale

Federica Rizza (ITA) n° 13, 10 presenze nel Milan

Linda Tucceri (ITA) n° 27, 25 presenze nel Milan, 20 presenze in Nazionale

Francesca Vitale (ITA) n° 33, neo-acquisto, dall'Atalanta Mozzanica

Sandra Zigic (CRO) n° 18, 18 presenze nel Milan, 79 presenze in Nazionale

CENTROCAMPISTI:

Mia Bellucci (ITA) n° 5, 1 presenza nel Milan

Martina Capelli (ITA) n° 19, 4 presenze nel Milan

Marta Carissimi (ITA) n° 8, 20 presenze nel Milan, 55 presenze in Nazionale

Nora Heroum (FIN) n° 11, 20 presenze nel Milan, 52 presenze in Nazionale

Lidija Kulis (BOS) n° 14, neo-acquisto, dal Glasgow City

Dominika Čonč (SLO) n° 17, neo-acquisto, dal Malaga

ATTACCANTI:

Valentina Bergamaschi (ITA) n° 7, 20 presenze nel Milan, 27 presenze in Nazionale

Anita Coda (ITA) n° 29, 11 presenze nel Milan

Valentina Giacinti (ITA) n° 9, 26 presenze nel Milan, 31 presenze in Nazionale

Miriam Longo (ITA) n° 23, 14 presenze nel Milan

Deborah Salvatori Rinaldi (ITA) n° 22, neo-acquisto, dalla Florentia

Isabel Cacciamali, attaccante classe 1999, nella stagione 2019-20 giocherà in prestito al Cittadella.

La lista delle giocatrici a disposizione di Maurizio Ganz e del suo assistente Davide Cordone potrebbe essere soggetta a ulteriori variazioni entro il termine del mercato estivo, previsto per il 13 settembre.

Lo staff è stato confermato rispetto alla scorsa stagione:

Preparatore atletico: Lorenzo Francini

Preparatore dei portieri: Christian Berretta

Videoanalista: Carlo Brevi

Fisioterapista: Luca Mazzarelli

Fisioterapista: Erika Rancati

Medico sociale: Alberto Calicchio

Team Manager: Roberto Angioni