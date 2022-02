Milan Femminile, Thrige: "Ora siamo un grande e unico gruppo. Vogliamo qualificarci in Champions"

Sara Thrige, giocatrice del Milan Femminile, ha parlato così a Milan TV in vista del prossimo match contro la Lazio:

Sull'inizio di stagione: "Non sono sorpresa, siamo una buona squadra, siamo un gruppo unito. Mi aspettavo facessimo bene e ci stiamo riuscendo".

Sugli obiettivi: "L'obiettivo è vincere ogni gara perchè vogliamo arrivare in alto in classifica e soprattutto qualificarci in Champions League. Dobbiamo provare a vincere tutte".

Sul momento del Milan: "Questo è il nostro miglior momento della stagione. Stiamo vincendo e segnando tanto, siamo in forma"

Sui suoi assist: "E' sempre bello aiutare la squadra e fornire assist. I miei cross e i miei corner non sono stati ottimi questa stagione, ma ora le cose stanno andando meglio".

Sul gruppo: "Il modo in cui ci siamo unite dopo la sosta natalizia è stato fantastico, sono ancora più felice di far parte di questo gruppo. E questo si riflette sul campo, nel modo in cui ci parliamo e aiutiamo, le esultanze in panchina dopo i gol. Siamo un grande e unico gruppo ora".

Sul ruolo: "Personalmente non mi interessa su che fascia o in quale ruolo gioco. La cosa più importante è giocare. Sono felice che il mister mi veda in più di un ruolo. Finché gioco, il mister può schierarmi dove vuole".

Sul match contro la Lazio: "Se ci prepariamo bene come stiamo facendo e scendiamo in campo dando il 100% potremo controllare la partita. Mi aspetto che scenderemo in campo per vincere e portare a casa i tre punti. In Serie A deve preparare bene tutte le partite, se no non vinci".

Sul suo ambientamento: "Ci sono voluti un po' di mesi, per me era tutto nuovo. Sono felice di essere al Milan, in una bellissima città e di giocare in Serie A. Finora ho giocato molto e spero di giocare ancora così tanto, anche di più. Sono felice di essere qui".

Sulla lingua italiano: "Sto studiando. Capire è più facile perchè lo ascolto ogni giorno, ma sto imparando. Magari un giorno potremo fare l'intervista in italiano, ma non oggi (sorride, ndr)".