Milan, fiducia ribadita a Pioli e nessuna rivoluzione. CorSera: "A giugno si vedrà"

La crisi del Milan è lunga e grave, quattro sconfitte di fila non arrivavano da gennaio 2017, ma una rivoluzione a stagione in corso non avrebbe senso. Lo afferma il Corriere della Sera, riportando che il club ha giustamente ribadito la fiducia a Stefano Pioli. Non per riconoscenza dello scudetto, quanto perché la crisi è collettiva. Accusare l’allenatore sarebbe solamente un capro espiatorio. Le responsabilità sono diffusa, dalla dirigenza ai giocatori. Avanti con Pioli, poi a giungo si vedrà.