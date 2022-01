Milan, fiducia sul fronte Botman in vista del mercato estivo

Il Milan non ha smesso di pensare a Sven Botman. Nelle ultime settimane, a causa anche dell'ingresso in scena di una ricca concorrente come il Newcastle, il valore del cartellino del giocatore è cresciuto in modo esponenziale fino a toccare i 40 milioni di euro. In vista del mercato estivo, quanto costerà il difensore olandese, si chiede La Gazzetta dello Sport? C’è il rischio che il prezzo salga ancora, anche se i buoni rapporti tra Milan e Lille - sottolinea la rosea - danno fiducia.