Milan, finora in Serie A le partite dei rossoneri senza reti fino al 60’

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In vista di Lazio-Milan di stasera, il sito della Lega Calcio Serie A riporta un'interessante curiosità sulla squadra rossonera in questo campionato

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta alcune statistiche e curiosità in vista di Lazio-Milan di stasera alle 18, tra cui questa che è molto curiosa: "Partite del Milan senza reti fino al 60’ nella Serie A 2026/27: dopo la prima ora di gioco, in tutti e 3 i match il risultato parziale è stato di 0-0. I 5 gol segnati finora e i 2 subiti sono tutti arrivati dal 61° minuto".

Per quanto riguarda i precedenti tra Lazio e Milan a Roma, invece, "Sono 93 i precedenti ufficiali a Roma tra le due squadre: 26 vittorie della Lazio (ultima 1-0, Serie A 2025/26), 40 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2024/25) e 27 successi del Milan (ultimo 0-1, Serie A 2023/24). Lazio reduce da 1 sconfitta nelle ultime 5 gare casalinghe contro il Milan tra Serie A e Coppa Italia (Lazio-Milan 0-1, 1 marzo 2024, Serie A): bilancio residuo di 3 vittorie e 1 pareggio".