Lazio, Provstgaard: "Sempre difficili in uno stadio vuoto ma ci siamo abituati"

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Le parole di Provstgaard, difensore della Lazio, prima della sfida dell'Olimpico contro il Milan

Il giocatore della Lazio Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-gara di Lazio-Milan per commentare cosa si aspetta da questa sfida che giocherà alle ore 18.

Oggi con te c'è l'esordio di Sutalo...

"Parliamo spesso, ci siamo anche allenati tutte le settimane insieme. Siamo pronti, abbiamo parlato insieme e lui è anche un ottimo giocatore"

Complicato senza tifosi?

"Sì, è sempre difficile giocare in uno stadio un po' vuoto. Però sappiamo qual è la situazione, non è la prima volta che giochiamo così e ci siamo abituati. La situazione è questa"