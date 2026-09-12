Rabiot: "Mi sento bene sia a centrocampo che un po' più in alto in campo"

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Il commento ai microfoni di DAZN nel pre-gara di Lazio-Milan del calciatore rossonero Adrien Rabiot: le sue dichiarazioni

Tutto pronto a Roma allo Stadio Olimpico dove, alle ore 18, il Milan affronterà in trasferta la Lazio per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive. Ai microfoni di DAZN, prima del riscaldamento, il calciatore rossonero Adrien Rabiot è intervenuto per offrire le sue sensazioni a pochi minuti dal fischio di inizio.

Com'è il calcio di Amorim? Com'è il tuo rapporto con lui?

"Avevamo parlato quando sono arrivato della mia posizione in campo, sia da trequartista sia da centrocampista, quindi mi alleno facendo più o meno i due ruoli alternandoli. Dipende anche da come mi vuole far giocare il weekend e da cosa ha bisogno la squadra. Personalmente mi sento bene sia a centrocampo che un po' più alto in campo, poi cerco di dare il massimo. A Torino ho fatto un po' meno anche per la condizione fisica che ovviamente devo ritrovare per essere al 100%. Cerco sempre di dare tutto, di ascoltare il mister e quello che si aspetta da me. Oggi sarò con Modric a centrocampo, una posizione che conosco meglio e che mi piace. L'aspetto individuale importa poco: cercheremo di fare bene tutti come squadra e di vincere".