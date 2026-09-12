Ambrosini: "Rabiot-Modric è la coppia titolare dal punto di vista dell'assortimento"
L'ex capitano e giocatore rossonero Massimo Ambrosini nel pre-partita di Lazio-Milan su DAZN è intervenuto per esprimere il suo punto di vista sulle scelte di Ruben Amorim per la partita: "Fra i due ruoli che Amorim sta dando a Rabiot, quello di mediano è quello che piace di più perché ci mette personalità e, secondo me, garantisce un'uscita palla migliore rispetto a Musah, che ha altre caratteristiche. Se sta bene fisicamente, secondo me può avere la libertà, anche partendo da mediano, di arrivare in area di rigore. Quindi, dal punto di vista dell'assortimento dei due, secondo me è la coppia titolare"
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim
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