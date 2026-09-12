Giaccherini: "Credo che il Milan di Amorim sia quello delle prime due giornate"

vedi letture

Il commento pre-partita dell'opinionista Emanuele Giaccherini su DAZN in merito alla sfida tra Lazio e Milan

Emanuele Giaccherini, opinionista su DAZN, è intervenuto nel pre-partita di Lazio-Milan per esprimere il suo commento sulla squadra rossonera di Ruben Amorim: "Io credo che il Milan di Amorim sia quello che si è intravisto nelle prime due giornate, non quello della partita con la Juve. Perché comunque è un Milan che difende attaccando; contro la Juve si è compattato un po' di più, però a mio avviso il Milan è un po' quello, no? Coraggio ed energia: lui ha chiesto queste due parole"

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim